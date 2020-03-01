Best Jewelry Store
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Best Jewelry Store

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JEWELRY your jeweler 1.JPG

FIRST PLACE

J Bacher Fine Jewelry

301 N Commercial St, Harrisburg

(618) 253-4367

www.jbacher.com

RUNNER UP

Jewelry by Misty

12102 Wine Hill Rd, Steeleville

(618) 318-2396

www.jewelrybymisty.com

HONORABLE MENTION

Your Jeweler

209 W. Commercial Dr, Suite C, Carterville

(618) 985-8331

www.Yjeweler.com

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