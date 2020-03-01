Best Jewelry Store

FIRST PLACE
J Bacher Fine Jewelry
301 N Commercial St, Harrisburg
(618) 253-4367
RUNNER UP
Jewelry by Misty
12102 Wine Hill Rd, Steeleville
(618) 318-2396
HONORABLE MENTION
Your Jeweler
209 W. Commercial Dr, Suite C, Carterville
(618) 985-8331
J Bacher Fine Jewelry
301 N Commercial St, Harrisburg
(618) 253-4367
Jewelry by Misty
12102 Wine Hill Rd, Steeleville
(618) 318-2396
Your Jeweler
209 W. Commercial Dr, Suite C, Carterville
(618) 985-8331
Get up-to-the-minute news sent straight to your device.